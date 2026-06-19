Аналитик объяснил, почему ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25% Аналитик Чижов: ЦБ ведет себя осторожно на фоне ускорения кредитования

Банк России понизил ключевую ставку всего на 25 б.п., до 14,25%, поскольку проявляет осторожность в связи с ускорением кредитования в апреле-мае, рассказал в беседе с NEWS.ru аналитик СберИнвестиций Федор Чижов. Помимо этого, на решение ЦБ повлияли объявленные Минфином планы продолжительного сохранения стимулирующей бюджетной политики, добавил он.

На июньском заседании Банк России понизил ставку только на 25 б.п., хотя рынок ожидал снижения на 50 б.п. Такая осторожность регулятора может быть связана с ускорением кредитования в апреле-мае, а также с объявленными Минфином планами продолжительного сохранения стимулирующей бюджетной политики, — пояснил эксперт.

По его словам, регулятор отметил в пресс-релизе, что теперь может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки на трехлетнем горизонте, чем было заложено в апрельский прогноз ЦБ (он предполагал снижение среднего уровня ставки до 8-10% в 2027 году и до 7,5-8,5% в 2028-м).

Несмотря на переход к более плавному шагу снижения ставки, Банк России сохранил сигнал о намерении рассматривать целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. ЦБ также обратил внимание на замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий в последнее время, — заключил аналитик.

В ходе заседания 19 июня в Банке Росси отметили, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предположил, что к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ будет снижена до 11,5%. Он подчеркнул, что депозиты по-прежнему остаются привлекательными.