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19 июня 2026 в 13:52

Искусственный интеллект назвал лучшего бомбардира ЧМ-2026

Мбаппе и Месси станут лучшими бомбардирами ЧМ-2026 по версии ChatGPT и DeepSeek

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Фото: Johnny Fidelin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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По прогнозу искусственного интеллекта, лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026 по футболу станет нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Больше всех шансов опередить француза имеет форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси.

По версии ChatGPT и DeepSeek, Мбаппе забьет от пяти до восьми голов, а Месси пять-семь раз поразит ворота соперника. Также ИИ считает, что англичанин Харри Кейн и норвежец Эрлинг Холанн отличатся четыре-шесть раз. В матче первого тура оба оформили дубль: Кейн в матче против Хорватии (4:2), а Холанн во встрече с Ираком (4:1). Qwen допускает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ни разу не забьет на турнире. В первом матче против Демократической Республики Конго Роналду стал худшим игроком встречи.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал убрать Роналду из основного состава национальной сборной на ЧМ-2026. По мнению телеведущего, форвард превратился в обузу, в отличие от Месси, который до сих пор является системообразующим игроком.

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Лионель Месси
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
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