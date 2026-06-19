Искусственный интеллект назвал лучшего бомбардира ЧМ-2026

По прогнозу искусственного интеллекта, лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026 по футболу станет нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Больше всех шансов опередить француза имеет форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси.

По версии ChatGPT и DeepSeek, Мбаппе забьет от пяти до восьми голов, а Месси пять-семь раз поразит ворота соперника. Также ИИ считает, что англичанин Харри Кейн и норвежец Эрлинг Холанн отличатся четыре-шесть раз. В матче первого тура оба оформили дубль: Кейн в матче против Хорватии (4:2), а Холанн во встрече с Ираком (4:1). Qwen допускает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ни разу не забьет на турнире. В первом матче против Демократической Республики Конго Роналду стал худшим игроком встречи.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал убрать Роналду из основного состава национальной сборной на ЧМ-2026. По мнению телеведущего, форвард превратился в обузу, в отличие от Месси, который до сих пор является системообразующим игроком.