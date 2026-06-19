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19 июня 2026 в 15:28

«Жуткое преступление»: в СНГ ответили на удар БПЛА по автобусу с детьми

Постпред Лукашевич: атака БПЛА на автобус с детьми стала покушением на СГ

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
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Атака украинского беспилотного летательного аппарата на перевозивший белорусских детей в Брянской области автобус расценивается как покушение на Союзное государство России и Белоруссии, заявил постоянный представитель РФ при СНГ Александр Лукашевич. Дипломат подчеркнул, что данное преступление не останется без правовой реакции, сообщает ТАСС.

Речь идет, я могу это открыто сказать, о покушении на безопасность нашего Союзного государства России и Беларуси. И здесь, конечно, все причастные к этому жуткому преступлению должны понести очень жесткий ответ в правовой плоскости. И этим занимается Следственный комитет Российской Федерации, соответствующие поручения даны и белорусской стороне, — сказал Лукашевич.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов.

Позже представитель Следственного комитета республики Александр Суходольский сообщил, что в Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье «Акт терроризма» в связи с ударом украинского беспилотника по автобусу с детьми под Брянском. Следствие квалифицировало инцидент по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Белоруссии.

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