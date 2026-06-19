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19 июня 2026 в 16:12

«Детали не раскрываем»: Набиуллина высказалась о замороженных активах

Набиуллина: ЦБ РФ не раскроет тактику работы по возврату замороженных активов

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Банк России примет все меры, чтобы защитить законные права в деле с Euroclear, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Она подчеркнула, что детали и тактика действий по возврату замороженных активов остаются конфиденциальными.

Я здесь могу повторить только общую формулу, потому что мы детали не раскрываем. Детали не раскрываем, тактику не раскрываем. Мы будем принимать все меры, использовать все правовые способы для того, чтобы защитить наши законные права, — отметила Набиуллина.

Ранее участник закрытого заседания сообщил, что Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому Euroclear Bank в приостановке принудительного взыскания около €200 млрд (16,9 трлн рублей) в пользу Банка России. Бельгийский банк подал ходатайство о приостановлении исполнительного производства 4 июня, однако суд отклонил его.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые операции с замороженными активами РФ противоправны. По ее словам, замешанных в этом ждет ответ.

Банк России
Эльвира Набиуллина
Экономика
активы
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