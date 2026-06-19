Историк ответил, поменял ли Трамп позицию после саммита G7 Историк Скачко: Трамп не поменял позицию после саммита G7

Глава Белого дома Дональд Трамп не сменил позицию после саммита G7, заявил Общественной Службе Новостей историк и журналист Владимир Скачко. Он отметил, что главный принцип Трампа — деньги, а не политические выгоды или репутация.

Европейцы теперь будут платить за оружие для Украины. А американцы будут участвовать в этом процессе политически. Трамп вывел США от непосредственного удара от боевых действий, но финансовую составляющую американцы все равно получают, — заявил Скачко.

Историк подчеркнул, что раньше 70% бюджета НАТО платили США, теперь это будут делать европейцы. По его словам, они будут оплачивать украинское оружие, а американцы будут участвовать политически.

Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал, что Трамп использует тактику кнута и пряника против России. По его словам, подобный подход не является для американского лидера чем-то новым, а представляет собой осознанную стратегию для достижения внешнеполитических целей.