Умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес» РЕН ТВ: художник-иллюстратор Ващенко умер на 86 году жизни в Москве

Умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес» Юрий Ващенко, сообщает РЕН ТВ. Предварительно, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Ему шел 86 год.

Тело мастера обнаружили в его квартире в одном из районов Москвы. Художник получил широкую известность благодаря своим графическим и живописным работам. Он был участником множества выставок как в России, так и за рубежом.

Ранее полиция города Нэшвилл в штате Теннесси сообщила, что продюсер рэп-хитов Тэй Кит умер в США на 30-м году жизни. Он был найден мертвым в своей квартире, причины его смерти выясняются.

До этого французский актер Кристиан Бюжо скончался в возрасте 81 года. Он был известен по ролям в фильмах «Пришельцы» и «Кухни в Париже».