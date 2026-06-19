Экс-футболист сборной России назвал фаворитов ЧМ-2026 после первого тура

После первого тура фаворитами чемпионата мира 2026 года по футболу являются Аргентина, Англия и Нидерланды, заявил экс-полузащитник сборной России Александр Самедов. В разговоре с Metaratings он отметил, что эти команды произвели на него впечатление в стартовом матче.

Сборная Нидерландов выглядела очень уверенно в матче с Японией, впечатляет своим футболом и движением. Их игра — главное приятное впечатление от первого тура. Также могу назвать сборную Англии. Еще отмечу Аргентину с Лионелем Месси. Один из лучших игроков в истории, — сказал Самедов.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В своем первом матче Нидерланды разошлись с Японией (2:2), Англия обыграла Хорватию (4:2), а Аргентина — Алжир (3:0).

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против Сенегала на чемпионате мира — 2026.