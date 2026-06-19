Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 16:17

Полковник ответил, какой фактор заставит Израиль принять условия мира

Полковник Матвийчук: Израиль примет условия мира под давлением Ирана и США

Тель-Авив Тель-Авив Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израиль будет вынужден принять условия мирного урегулирования на Ближнем Востоке исключительно под комплексным давлением со стороны Ирана и Соединенных Штатов, предположил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ключевым рычагом воздействия на Иерусалим станет контроль Тегерана над Ормузским проливом.

Ливан — религиозное продолжение Ирана. Они связаны общими взглядами, находятся в тесном экономическом и военном сотрудничестве. Израильское лобби обозлилось на Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) и пытается помешать его политике на Ближнем Востоке. Надо отметить, что американский лидер предпринимает шаги к миру. Израиль переругался со всеми, даже со своими союзниками. Страна будет делать все, чтобы не допустить подписания мирного договора и продолжить боевые действия. Думаю, что в ближайшие 10–15 дней развитие ситуации будет происходить по планам Трампа и Исламской Республики при активном сопротивлении Израиля. Правительство Ирана может каждый раз перекрывать Ормузский пролив, когда Иерусалим будет нарушать договоренности, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что власти Ирана снова закрыли Ормузский пролив и приостановили переговоры с США. Причиной могли стать удары Израиля по Ливану. По словам очевидцев, прозвучали предупредительные выстрелы, а Корпус стражей Исламской революции по радио призвал суда не приближаться к проливу.

Мир
Израиль
Иран
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший особняк Трампа намерены снести бульдозерами
Военэксперт рассказал, что ВС РФ дает освобождение Рай-Александровки в ДНР
Аэродромы и порты в труху: удары ВС РФ жестко утюжат Украину, что дальше
Слова о Пугачевой и Орбакайте, внебрачный сын, жена в США: как живет Крутой
Набиуллина раскрыла цели ЦБ и Правительства России
Ярче, чем на поле: самые захватывающие фото болельщиков 1-й недели ЧМ-2026
«Не представляю другую эмблему»: известный артист о Тюкавине в «Динамо»
Белоруссия пригрозила Украине после атаки ВСУ на автобус с детьми
Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России на сроки до четырех лет
«Нужно держать в здравом уме»: Трамп о своем отношении к Нетаньяху
Умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес»
Экс-футболист сборной России назвал фаворитов ЧМ-2026 после первого тура
В Москве воры подрались во время кражи $100 тыс.
Названы возможные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Минюст обновил список иностранных агентов
«Это воровство»: член СВОП о намерении США использовать российские активы
Финансист объяснил, как снижение ключевой ставки скажется на кредитах
Стал известен покупатель госпакета «Южуралзолота» за 93,2 млрд рублей
В Ростовской области полностью выгорел храм
В Минске решили добиться международной оценки атаки на автобус с детьми
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.