Полковник ответил, какой фактор заставит Израиль принять условия мира

Израиль будет вынужден принять условия мирного урегулирования на Ближнем Востоке исключительно под комплексным давлением со стороны Ирана и Соединенных Штатов, предположил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ключевым рычагом воздействия на Иерусалим станет контроль Тегерана над Ормузским проливом.

Ливан — религиозное продолжение Ирана. Они связаны общими взглядами, находятся в тесном экономическом и военном сотрудничестве. Израильское лобби обозлилось на Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) и пытается помешать его политике на Ближнем Востоке. Надо отметить, что американский лидер предпринимает шаги к миру. Израиль переругался со всеми, даже со своими союзниками. Страна будет делать все, чтобы не допустить подписания мирного договора и продолжить боевые действия. Думаю, что в ближайшие 10–15 дней развитие ситуации будет происходить по планам Трампа и Исламской Республики при активном сопротивлении Израиля. Правительство Ирана может каждый раз перекрывать Ормузский пролив, когда Иерусалим будет нарушать договоренности, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что власти Ирана снова закрыли Ормузский пролив и приостановили переговоры с США. Причиной могли стать удары Израиля по Ливану. По словам очевидцев, прозвучали предупредительные выстрелы, а Корпус стражей Исламской революции по радио призвал суда не приближаться к проливу.