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19 июня 2026 в 16:08

Атаковавший детей под Брянском дрон ВСУ был начинен поражающими элементами

Постпред РФ при СНГ: атаковавший автобус дрон был начинен поражающими элементами

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Беспилотник ВСУ, атаковавший автобус с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами, сообщил постпред России при СНГ Александр Лукашевич. Он также отметил, что в настоящее время устанавливаются конкретные лица, причастные к атаке.

Дрон, который атаковал гражданский автобус, был начинен поражающими элементами, — сказал он.

Дипломат призвал Совет постоянных полномочных представителей СНГ дать громкую и однозначную оценку атаке украинского беспилотника на автобус с детьми. По его словам, совет должен «громко и внятно отреагировать» на этот бесчеловечный акт терроризма против невинных детей.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов.

Ранее постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук заявил, что Белоруссия потребовала от Украины жестко и оперативно привлечь к ответственности виновных в атаке на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Он также подтвердил, что погибшая в результате удара дрона гражданка республики была беременна.

Страны СНГ
Белоруссия
Брянская область
дети
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