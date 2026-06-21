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21 июня 2026 в 10:55

Машина скорой помощи перевернулась в результате жесткой аварии с иномаркой

Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с иномаркой в Находке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Машина скорой помощи перевернулась на автодороге Артем-Находка-порт Восточный после столкновения с иномаркой, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на регулируемом перекрестке в Находке.

По информации канала, водитель Toyota Wish врезался в спецавто, которое затем опрокинулось. По предварительным сообщениям, внутри скорой находился недоношенный младенец на ИВЛ. Остальные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полиция инициировала проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на региональной дороге Черемхово — Голуметь — Онот Аларского района. В результате аварии погиб пешеход.

Также стало известно, что российская семья пострадала в дорожно-транспортном происшествии на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. В легковушке, участвовавшей в аварии, находились супружеская пара и восьмилетний ребенок, которых доставили в Университетский клинический центр города Баня-Лука.

До этого пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщила, что 15-летний подросток врезался в дерево на автомобиле. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее доставили в больницу с травмой головы.

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