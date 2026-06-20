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20 июня 2026 в 18:44

В Екатеринбурге 15-летний подросток врезался в дерево на автомобиле

Девушка пострадала в ДТП с 15-летним подростком за рулем в Екатеринбурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Екатеринбурге 15-летний подросток врезался в дерево на автомобиле, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города в своем Telegram-канале. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее доставили в больницу с травмой головы.

15-летний водитель <....> допустил съезд с дороги вправо с последующим наездом на дерево, — говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на 20 июня на девятом километре Чусовского тракта Верх-Исетского района. Отмечается, что подросток взял машину без разрешения и ехал по дороге с небезопасной скоростью, в результате чего не справился с управлением.

Ранее грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Ставропольском крае. В результате погиб один человек. Кроме того, девять человек получили ранения. ДТП случилось на 20-м километре автодороги Изобильный — Ставрополь. Всех пострадавших доставили в больницы.

До этого во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовую аварию, протаранив пять припаркованных машин. Известно, что школьник украл машину у родителей и поехал кататься с друзьями. После совершенного компания, предположительно, скрылась с места аварии.

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