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21 июня 2026 в 10:41

Ульянов объяснил, как обида Трампа на Обаму портит сделку с Ираном

Ульянов: вывоз обогащенного иранского урана в Россию остается одной из опций

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
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Вывоз части обогащенного иранского урана в Россию остается одной из возможных опций, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, которые передает пресс-служба МИД России, Москва с высокой вероятностью поддержит в Совбезе ООН финальное соглашение Тегерана и Вашингтона, если оно будет заключено.

Вывоз части обогащенного иранского урана в Россию по-прежнему остается одной из опций. Кроме того, Москва «с огромной степенью вероятности» поддержит в Совете Безопасности ООН окончательное соглашение между Ираном и США, если оно будет достигнуто, — говорится в сообщении.

Дипломат полагает, что итоговый документ после переговоров Ирана и США вряд ли станет лучше, чем Совместный всеобъемлющий план действий. Ульянов назвал СВПД «шедевром международной многосторонней дипломатии». Однако, по его мнению, Трамп не любит это соглашение, поскольку оно было заключено при президенте США Бараке Обаме.

Дипломат признался, что не знает, удастся ли согласовать что-то подобное сейчас Нынешняя администрация США, по его наблюдениям, ориентируется на более скромные и краткие договоренности, тогда как СВПД — это более сотни страниц мелким шрифтом.

Ранее Иран сделал заявление в адрес Соединенных Штатов, указав на возможные последствия нарушения соглашения. Как отметил председатель парламента Ирана Мохаммад-Бакер Галибаф, Тегеран готов дать резкий отпор в случае, если американская сторона нарушит условия договора.

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