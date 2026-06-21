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21 июня 2026 в 10:43

Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Керченский полуостров

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Керченский полуостров с морских судов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины могли атаковать Керченский полуостров дронами с морских судов, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский отдает приказы наносить удары по мирным жителям с одобрения западных политиков.

[Дроны на Керченский полуостров] могут лететь разными маршрутами. И над морским пространством. Их сбивают в массовом порядке, и на трассах видно увеличенное количество мобильных огневых групп. Но [ВСУ] опять по мирным гражданам открыли огонь. Мы купируем угрозы. Но они пытаются найти лазейки, идут вот во все тяжкие. [Запад Зеленскому] разрешает пуститься во все тяжкие. Скорее всего, дроны заходили с моря. Может быть, их запустили с проходящих судов. Ведь они зерно везут, еще что-то. Ребята у нас сбивают дроны над морем. Мы, конечно, сейчас стали гораздо интенсивнее работать и по причалам и складам в Одессе, по портам побережья, — сказал Дандыкин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения.

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