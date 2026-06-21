Стала известна судьба 14 пострадавших при атаке ВСУ на Крым Минздрав: 14 пострадавших при атаке ВСУ госпитализированы в Крыму

14 пострадавших при атаке ВСУ, среди которых двое детей, госпитализированы в Крыму, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, состояние двух детей тяжелое.

По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, — отметил он.

Ранее в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения.

Утром 21 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым, Адыгею, и акватории Азовского и Черного морей.