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21 июня 2026 в 12:18

Последняя любовь Валерия Золотухина дала редкий комментарий о сыне от него

Ирина Линдт: Валерий Золотухин хотел, чтобы сын Иван стал актером

Ирина Линдт и сын Валерия Золотухина Иван Золотухин (справа) стоят у гроба актера Валерия Золотухина во время церемонии прощания в здании Молодежного театра Алтая в Барнауле. Ирина Линдт и сын Валерия Золотухина Иван Золотухин (справа) стоят у гроба актера Валерия Золотухина во время церемонии прощания в здании Молодежного театра Алтая в Барнауле. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Народный артист РСФСР Валерий Золотухин мечтал, чтобы один из его трех сыновей связал жизнь с актерской профессией, рассказала NEWS.ru мама младшего наследника звезды советского кино актриса Ирина Линдт. По ее словам, особые надежды артист возлагал на младшего ребенка Ивана, который с детства проявлял интерес к творчеству.

Именно с Ванькой Валерий связывал свои мечты-надежды, потому что Ваня с детства был артистичным. Валерий Сергеевич говорил, что Ванька артистом будет. Так и получилось, — рассказала Ирина.

Линдт была последней любовью Золотухина. Их отношения длились около 15 лет — с конца 90-х и до смерти артиста в 2013 году. При этом Валерий не разводился с законной супругой Тамарой, жил на две семьи.

Мы навсегда запомнили с Ваней главный урок Золотухина. Он часто говорил: «Никогда ни перед кем не оправдывайся, кроме Бога», — вспомнила артистка.

Сегодня 21 июня Валерию Золотухину исполнилось бы 85 лет. Он умер в 2013 от онкологии.

Ранее Ирина Линдт рассказала, что старший сын Золотухина Денис не хочет общаться с младшим братом Иваном. Хотя у Дениса есть церковный сан, значит, должно присутствовать «особенное» представление о людях и семейных ценностях, считает Линдт.

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