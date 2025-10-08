Стало известно, общается ли младший сын Золотухина со старшим братом Актриса Линдт рассказала, что старший сын Золотухина не хочет общаться с младшим

Возлюбленная Валерия Золотухина, актриса Ирина Линдт рассказала NEWS.ru, что старший сын актера Денис не хочет общаться с младшим, 20-летним Иваном. По ее словам, сам Иван этого бы очень хотел, так как открытый и душевный парень.

Я бы сказала, что есть игнорирование [со стороны родни по линии отца], потому что Иван очень хотел общаться с Денисом, когда стал подрастать. Он даже присылал какие-то эсэмэски, хотел встретиться, Денис на сообщения никак не отвечал. Хотя старший брат — батюшка, и казалось бы у такого человека представления о жизни, о людях особенные, — сказал Линдт.

Возлюбленная Валерия Золотухина рассказала, что Иван — очень отрытый, душевный парень. Он пошел по стопам отца, учится на пятом курсе в Московской театральной Школе Олега Табакова, играет в спектаклях.

Ирина Линдт родила сына Ивана от Валерия Золотухина в 2004 году вне брака, последние пятнадцать лет актер жил на две семьи, он не разводился с женой Тамарой.

Ранее Линдт рассказала, что ее 20-летний сын Иван очень похож внешне на своего известного отца Валерия Золотухина, но крупнее и «брутальнее». Она добавила, что схожесть выражается также в мимике, и многие это замечают.