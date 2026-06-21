Ушаков раскрыл, чего Россия ожидает от СВО Ушаков заявил, что Россия ждет победы от СВО

Россия не ожидает выполнения достигнутых в Анкоридже соглашений в вопросе специальной военной операции, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, Москва рассчитывает на достижение победы и реализацию собственных стратегических целей.

Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей, — отметил Ушаков.

Помощник президента РФ также отметил, что заявления Москвы и ранее данные обещания базировались и продолжают основываться на принципиальной позиции страны в этом вопросе. При этом договоренностей придерживается только одна сторона, а вторая «не совсем в состоянии пройти свою часть пути», добавил Ушаков.

Ранее сообщалось, что Украина попросила президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву стать посредником на переговорах с Россией. Отмечалось, что да Силва, в отличие от европейских политиков, поддерживает доверительные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. По информации журналистов, украинский президент Владимир Зеленский запрашивал встречу с бразильским коллегой на полях саммита G7.