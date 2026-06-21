Ушаков призвал Запад наблюдать за успехами ВС России на фронте Ушаков призвал Запад внимательнее смотреть на успехи армии России на фронте

Западным странам необходимо гораздо пристальней следить за происходящим на фронте, чтобы осознать ошибочность своих планов по нанесению поражения России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». По словам чиновника, реальная ситуация на линии соприкосновения полностью доказывает глубокое заблуждение зарубежных политиков, продолжающих верить в свою правоту.

Сейчас иностранные государства лишь отстаивают собственные неконструктивные взгляды, не желая замечать объективные факты. Однако истинное положение дел на поле боя демонстрирует планомерное и уверенное изменение ситуации в пользу Москвы.

Они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед, — добавил Ушаков.

При этом Россия не ожидает выполнения достигнутых в Анкоридже соглашений в вопросе специальной военной операции, уточнил Ушаков. По его словам, Москва рассчитывает на достижение победы и реализацию собственных стратегических целей.