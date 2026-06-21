Западным странам необходимо гораздо пристальней следить за происходящим на фронте, чтобы осознать ошибочность своих планов по нанесению поражения России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». По словам чиновника, реальная ситуация на линии соприкосновения полностью доказывает глубокое заблуждение зарубежных политиков, продолжающих верить в свою правоту.
Сейчас иностранные государства лишь отстаивают собственные неконструктивные взгляды, не желая замечать объективные факты. Однако истинное положение дел на поле боя демонстрирует планомерное и уверенное изменение ситуации в пользу Москвы.
Они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед, — добавил Ушаков.
При этом Россия не ожидает выполнения достигнутых в Анкоридже соглашений в вопросе специальной военной операции, уточнил Ушаков. По его словам, Москва рассчитывает на достижение победы и реализацию собственных стратегических целей.