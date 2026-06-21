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21 июня 2026 в 12:08

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для женской обуви

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для проверки прочности каблуков в женской обуви

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Росстандарт утвердил новый ГОСТ для проверки прочности каблуков в женской обуви, следует из электронной базы ведомства. В документе подробно описываются трехэтапные испытания, которые помогут оценить устойчивость каблуков, передает РИА Новости. ГОСТ вступает в силу со 2 ноября текущего года.

Настоящий стандарт устанавливает метод определения прочности крепления каблука обуви. Метод применим к женской обуви на среднем и высоком каблуке, — говорится в материалах.

На первом этапе нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют смещение каблука относительно носочной части, что в два-три раза превышает обычную нагрузку при ходьбе. Затем силу увеличивают до 400 ньютонов, после чего проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение.

На финальном этапе каблук тянут до полного отрыва или разрушения. Испытатели фиксируют максимальную нагрузку, которую выдержало крепление, и характер повреждения: оторвался каблук, разрушилась набойка или случилась иная поломка.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ, содержащий рекомендации по организации и проведению уборки. Согласно документу, уборочный процесс рекомендуется разделять на несколько этапов, включая очистку поверхностей, оборудования и критических зон. Необходимо учитывать совместимость моющих средств с поверхностями, концентрацию растворов и сроки их годности. ГОСТ начнет действовать с 1 июля.

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