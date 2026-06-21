Четверо туристов застряли при восхождении на Эльбрус

Четыре туриста застряли при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что один из них пострадал.

По данным канала, туристическая группа попросила о помощи на высоте 3200 метров. Среди них 59-летняя женщина, получившая травму ноги.

Спасатели отреагировали на запрос и успешно эвакуировали туристов. Пострадавшую увезли в больницу.

До этого сообщалось, что спасатели МЧС РФ эвакуировали застрявших туристов с горы Эльбрус с высоты 5,1 тыс. метров. Они не смогли самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции участвовали 10 человек и три единицы техники.

Ранее у подножия горы Крузенштерн на Северном острове Новоземельского архипелага туристическая группа подала сигнал бедствия. К месту ЧП вылетел вертолет со спасателями, которые ведут поиск людей с воздуха. Одной из участниц похода внезапно стало плохо, она начала терять сознание. Руководитель группы принял решение не рисковать и связаться со спасателями.