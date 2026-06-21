Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 12:09

Четверо туристов застряли при восхождении на Эльбрус

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Mikhail Kokhanc/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре туриста застряли при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что один из них пострадал.

По данным канала, туристическая группа попросила о помощи на высоте 3200 метров. Среди них 59-летняя женщина, получившая травму ноги.

Спасатели отреагировали на запрос и успешно эвакуировали туристов. Пострадавшую увезли в больницу.

До этого сообщалось, что спасатели МЧС РФ эвакуировали застрявших туристов с горы Эльбрус с высоты 5,1 тыс. метров. Они не смогли самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции участвовали 10 человек и три единицы техники.

Ранее у подножия горы Крузенштерн на Северном острове Новоземельского архипелага туристическая группа подала сигнал бедствия. К месту ЧП вылетел вертолет со спасателями, которые ведут поиск людей с воздуха. Одной из участниц похода внезапно стало плохо, она начала терять сознание. Руководитель группы принял решение не рисковать и связаться со спасателями.

Регионы
Кабардино-Балкария
Эльбрус
туристы
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты результаты массированного удара по Украине
Последняя любовь Золотухина рассказала, как почтила память в его юбилей
Российская авиация накрыла целый взвод ВСУ, отступавший из Красного Лимана
Лантратова помогла бойцу СВО с серьезным заболеванием и ранением
Володин раскрыл, как в России поддерживают медработников
В Россию пришло астрономическое лето
Россиянин выстрелил в лицо подростку из-за шума на улице
Ворвался в лагерь и устроил погром: неадекват избил детей в Туве, детали
Ушаков призвал Запад наблюдать за успехами ВС России на фронте
«Не выполняют цели»: депутат о планах Евросоюза ограничить въезд украинцев
Ушаков раскрыл, чего Россия ожидает от СВО
Турецкие отели пожаловались на отсутствие россиян в разгар лета
Последняя любовь Валерия Золотухина дала редкий комментарий о сыне от него
Жители Тувы попали в больницу после ужина в кафе
Четверо туристов застряли при восхождении на Эльбрус
Росстандарт утвердил новый ГОСТ для женской обуви
Стали известны новые детали о состоянии Ормузского пролива
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется красное лето
Мошенники начали играть на «патриотических чувствах» россиян
Футболист сборной Парагвая «прикарманил» себе часы судьи
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.