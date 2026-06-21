Симоньян наградит обезвредившего хулигана с ножом героя из Краснодара Житель Краснодара Воевода получит премию за обезвреживание хулигана из ТЦ

Житель Краснодара Александр Воевода, который обезвредил злоумышленника с ножом в местном торговом центре, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. Именная награда традиционно вручается гражданам, совершившим самоотверженные и героические поступки в критических ситуациях.

14ю премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре, — написала Симоньян.

Ранее журналистка сообщила, что в этом году премии имени Тиграна Кеосаяна были удостоены свыше 10 человек. Она уточнила, что размер выплаты составляет 1 млн рублей. Кинорежиссер и продюсер скончался 26 сентября 2025 года.

Перед этим на премию номинировали студента Канского технологического колледжа Кирилла Царулицу, который спас из горящего дома двоих детей и их мать. Молодой человек заметил дым в соседнем доме, выбил калитку, через окно проник внутрь, вынес детей, а затем вернулся за женщиной.