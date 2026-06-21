Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 12:57

Симоньян наградит обезвредившего хулигана с ножом героя из Краснодара

Житель Краснодара Воевода получит премию за обезвреживание хулигана из ТЦ

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Краснодара Александр Воевода, который обезвредил злоумышленника с ножом в местном торговом центре, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. Именная награда традиционно вручается гражданам, совершившим самоотверженные и героические поступки в критических ситуациях.

14ю премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре, — написала Симоньян.

Ранее журналистка сообщила, что в этом году премии имени Тиграна Кеосаяна были удостоены свыше 10 человек. Она уточнила, что размер выплаты составляет 1 млн рублей. Кинорежиссер и продюсер скончался 26 сентября 2025 года.

Перед этим на премию номинировали студента Канского технологического колледжа Кирилла Царулицу, который спас из горящего дома двоих детей и их мать. Молодой человек заметил дым в соседнем доме, выбил калитку, через окно проник внутрь, вынес детей, а затем вернулся за женщиной.

Общество
Маргарита Симоньян
награждения
премии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гибель мирных в Крыму, пожар под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 21 июня
Подросток получил ожогов на все тело после ДТП на питбайке
Стало известно, кто задержал юношу с ножом в краснодарском ТЦ
«Мать была в другой комнате»: две девочки выпали из окна
Власти Британии ответили на сообщения об отставке Стармера
Ученые обнаружили пугающую особенность у городских мышей
Решетова косвенно подтвердила слухи о своем замужестве
В США разработали искусственные яйца для «возрождения» вымерших видов птиц
Российские войска провели первую эвакуацию жителей Константиновки
Вертолет пропал в российском регионе
Стало известно, что происходит на Купянском направлении
Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП﻿ под Архангельском
Курорт зятя Трампа стал причиной «революции фламинго» в Албании
В лагере «Орленок» ужесточат меры безопасности после нападения
Стало известно, как простые поляки относятся к Зеленскому
Появились новые подробности нападения на торговый центр в Краснодаре
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута
В Израиле появился второй подозреваемый на Эболу
Последняя любовь Золотухина жестко «врезала» кинопродюсерам
Что с электричеством в Крыму сегодня, 21 июня: где отключили свет, сроки
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.