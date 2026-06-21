Появились подробности о состоянии Диброва после инцидента в клубе Диброва госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в Москве, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пациент у нас госпитализирован в диагностическое отделение №8. Общее состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное, — сказали в больнице.

Ранее сообщалось, что Дибров упал с лестницы и разбил голову в столичном ночном клубе на улице Косыгина. Его госпитализировали без сознания и диагностировали перелом носа.

До этого модель Полина Диброва заявила, что решила не подавать документы на алименты от экс-супруга Дмитрия Диброва. По ее словам, бывший муж взял на себя расходы на обучение, кружки и секции их детей, а с новым возлюбленным Романом Товстиком у нее общий бюджет.

Также экс-супруга Товстика Елена заявила, что бывший муж в день рождения сына не был рядом, а отправился в путешествие в Тибет. По ее словам, Роман на протяжении многих лет пропускал важные даты детей. В частности, она утверждает, что Товстик якобы не присутствовал на днях рождения дочери в течение 10 лет.