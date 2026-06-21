Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 13:11

Появились подробности о состоянии Диброва после инцидента в клубе

Диброва госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в Москве, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пациент у нас госпитализирован в диагностическое отделение №8. Общее состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное, — сказали в больнице.

Ранее сообщалось, что Дибров упал с лестницы и разбил голову в столичном ночном клубе на улице Косыгина. Его госпитализировали без сознания и диагностировали перелом носа.

До этого модель Полина Диброва заявила, что решила не подавать документы на алименты от экс-супруга Дмитрия Диброва. По ее словам, бывший муж взял на себя расходы на обучение, кружки и секции их детей, а с новым возлюбленным Романом Товстиком у нее общий бюджет.

Также экс-супруга Товстика Елена заявила, что бывший муж в день рождения сына не был рядом, а отправился в путешествие в Тибет. По ее словам, Роман на протяжении многих лет пропускал важные даты детей. В частности, она утверждает, что Товстик якобы не присутствовал на днях рождения дочери в течение 10 лет.

Шоу-бизнес
Москва
Дмитрий Дибров
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гибель мирных в Крыму, пожар под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 21 июня
Подросток получил ожогов на все тело после ДТП на питбайке
Стало известно, кто задержал юношу с ножом в краснодарском ТЦ
«Мать была в другой комнате»: две девочки выпали из окна
Власти Британии ответили на сообщения об отставке Стармера
Ученые обнаружили пугающую особенность у городских мышей
Решетова косвенно подтвердила слухи о своем замужестве
В США разработали искусственные яйца для «возрождения» вымерших видов птиц
Российские войска провели первую эвакуацию жителей Константиновки
Вертолет пропал в российском регионе
Стало известно, что происходит на Купянском направлении
Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП﻿ под Архангельском
Курорт зятя Трампа стал причиной «революции фламинго» в Албании
В лагере «Орленок» ужесточат меры безопасности после нападения
Стало известно, как простые поляки относятся к Зеленскому
Появились новые подробности нападения на торговый центр в Краснодаре
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута
В Израиле появился второй подозреваемый на Эболу
Последняя любовь Золотухина жестко «врезала» кинопродюсерам
Что с электричеством в Крыму сегодня, 21 июня: где отключили свет, сроки
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.