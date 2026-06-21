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21 июня 2026 в 10:16

Телеведущий упал с лестницы и разбил голову в ночном клубе после развода

«Газета.RU»: Дмитрий Дибров упал с лестницы и сломал нос в столичном клубе

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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«Газета.RU» со ссылкой на Telegram-канал «112» сообщила, что телеведущий Дмитрий Дибров упал с лестницы и разбил голову в столичном ночном клубе на улице Косыгина. В материале сказано, что его госпитализировали без сознания. По данным СМИ, у телеведущего диагностирован перелом носа.

Адвокат Александр Добровинский ранее сообщал, что Дибров выиграл суд по иску о защите деловой репутации после скандала с видеозаписью. Иск в начале 2026 года подал самарский юридический сервис, который до этого рекламировал Дибров, поскольку истцы посчитали, что скандальный ролик наносит ущерб их деловой репутации.

Ранее модель Полина Диброва заявила, что решила не подавать документы на алименты на экс-супруга Дмитрия Диброва. По ее словам, бывший муж взял на себя расходы за обучение, кружки и секции их детей, а с новым возлюбленным Романом Товстиком у нее общий бюджет.

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