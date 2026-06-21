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21 июня 2026 в 12:58

Звезда «Орла и решки» объяснила, почему у нее нет детей

Ведущая Мария Ивакова заявила, что не задумывалась о появлении детей до 39 лет

Телеведущая Мария Ивакова Телеведущая Мария Ивакова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Телеведущая Мария Ивакова, известная по проекту «Орел и решка», в социальных сетях призналась, что до 39 лет вообще не задумывалась о материнстве. Она подчеркнула, что каждый человек имеет право жить в своем ритме и не ориентироваться на общие стандарты.

В нашем обществе, если тебе 40 и детей у тебя нет, — значит, там есть проблема какая-то. Кому-то в голову даже не приходит то, что можно жить по собственным ритмам и не оглядываться, а как там и что происходит у всех. Я на тему детей вообще не думала до 39 лет. И да, все это для меня нормально! — написала звезда.

Ивакова также призвала подписчиков к большей терпимости и тактичности, подчеркнув, что такие темы могут быть очень болезненными для пар, столкнувшихся с проблемами зачатия. Также телеведущая обратилась к женщинам с просьбой проявлять больше терпения и заботы друг к другу.

Ранее певица Сати Казанова опровергла слухи о том, что она ходила с пуповиной после родов. По словам артистки, ее отрезали менее чем через час после рождения ребенка.

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