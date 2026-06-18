Сати Казанова опровергла страшные слухи вокруг своих родов Сати Казанова опровергла слухи о том, что она ходила с пуповиной несколько дней

Певица Сати Казанова в беседе с KP.RU опровергла слухи о том, что она ходила с пуповиной на протяжении нескольких дней. По словам знаменитости, этот материнский орган отрезали менее чем через час после родов.

В СМИ писали, будто я несколько суток ходила с пуповиной, пока она сама не отсохнет. Это смешно. Для меня был важен так называемый золотой час после рождения ребенка. Чтобы пуповина полностью отпульсировала и малыш получил все необходимые микроэлементы. Мы просто дождались этого момента, даже меньше часа, — рассказала Казанова.

Певица уточнила, что пуповину перерезал ее муж Стефано Тиоццо — он без колебаний согласился на партнерские роды, считая, что упустить такое было бы глупо. Знаменитость порекомендовала мужчинам не бояться и присутствовать рядом с женами в такой важный момент, если позволяет ситуация.

Ранее Казанова вспомнила, как однажды неадекватный фанат пробрался в ее жилищный комплекс и чуть не набросился на нее с признаниями в любви. По словам знаменитости, она едва успела закрыть дверь.