Назван момент, после которого Зендея влюбилась в Холланда Mail on Sunday: Зендея влюбилась в Холланда после его танца в образе Рианны

Вирусное выступление британского актера Тома Холланда с культовой песней Рианны Umbrella стало поворотным моментом в отношениях с певицей и актрисой Зендеей (полное имя — Зендея Коулман), сообщает издание Mail on Sunday. Именно после этого яркого номера звезда окончательно прониклась глубокими чувствами к своему будущему партнеру.

Речь идет о знаменитом участии Холланда в американском развлекательном телешоу Lip Sync Battle в 2017 году. Тогда молодой исполнитель роли Человека-паука неожиданно для всех появился на сцене в провокационном образе: актер станцевал под искусственным дождем и пиротехническими эффектами в латексном корсетном топе, черных шортах и чулках в сетку. Хореография и самоотдача артиста мгновенно превратили видео в интернет-хит.

Это не просто сексуально — это показывает, насколько он невероятно талантлив. Нужна большая уверенность в себе, чтобы гетеросексуальный мужчина так перевоплотился, — убежден инсайдер.

Источник популярного британского издания утверждает, что творческий номер стал для Зендеи откровением. Девушка смотрела на происходящее на сцене Холланда с шоком, удивлением и смеялась, не веря собственным глазам.

Ранее Холланд косвенно подтвердил, что женился на Зендее. Он прокомментировал сгенерированные ИИ-изображения якобы с торжества, отметив, что его бабушка была крайне удивлена этими фотографиями.