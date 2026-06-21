Число отравлений в тувинском кафе продолжает расти Число отравлений в кафе тувинского Ак-Довурака выросло до 15 человек

Число обратившихся в больницу с отравлением после посещения кафе в городе Ак-Довурак в Туве выросло до 15 человек, восемь из них — дети, сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России. По данным ведомства, 11 пострадавших были госпитализированы.

В муниципальную больницу с признаками пищевого отравления обратились 15 местных жителей, в том числе восемь несовершеннолетних, которые посещали кафе в городе Ак-Довурак. Из числа обратившихся 11 граждан были госпитализированы, в том числе все несовершеннолетние. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее прокуратура Тувы начала проверку после массового отравления в кафе Ак-Довурака. Предварительно установлено, что жители города и Барун-Хемчикского района почувствовали себя плохо после посещения заведения.

До этого пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что массовая вспышка кишечной инфекции случилась в детском лагере «Сокол». За медицинской помощью с симптомами отравления обратились 16 детей.