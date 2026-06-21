Ворвался в лагерь и устроил погром: неадекват избил детей в Туве, детали

Мужчина ворвался в лагерь Тувы и устроил погром, сообщили правоохранители. Какие детали известны, как и почему неадекват напал на детей, сколько человек пострадали?

Как и почему неадекват напал на детей в лагере Тувы

Сведения о происшествии в лагере «Орленок» на озере Чагытай поступили в полицию ночью 21 июня. Предварительно, 25-летний мужчина, «по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения», проник в один из корпусов, причинил телесные повреждения несовершеннолетним, повредил мебель, сообщили в региональном управлении МВД.

«Злоумышленник был задержан работниками лагеря и передан оперативно прибывшим сотрудникам полиции. Прибывшие медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на правоохранителей заявил о 13 пострадавших детях в результате нападения. В Минобразования региона сообщили, что проникший в лагерь нанес повреждения двум подросткам, их здоровью ничего не угрожает.

Telegram-канал «112» считает, что мужчина, который проник в лагерь, перед этим выпивал примерно в километре от места. Источник пишет, что неадекват избил 12-летнего мальчика, оттаскал за волосы девочку и разгромил мебель. В сообщении приводится мнение очевидцев: мужчина едва стоял на ногах в момент происшествия. Он якобы не помнит, почему пошел в лагерь и как там оказался, добавил канал.

Какой срок грозит неадеквату за нападение на детей в лагере

Нападавшему может грозить арест, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он также отметил, что мера ответственности будет зависеть от степени телесных повреждений, которые мужчина нанес детям.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Если у него в руках был предмет в качестве оружия, допустим, нож, металлическая труба или деревянная палка, можно говорить о том, что он покушался на убийство этих детей. Все зависит от квалификации, которую Следственный комитет выберет, а разбираться с этим будет именно Следственный комитет, потому что пострадавшими являются несовершеннолетние. Поэтому я не могу дать точного прогноза о том, сколько ему дадут», — сказал Багатурия.

По факту происшествия следственными органами СК России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава СКР Александр Бастрыкин уже затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Какие подобные случаи были в этом году

5 февраля в Оренбургской области вооруженный ножом мужчина сломал дверь и ворвался в детский сад. Инцидент произошел в садике № 1 в Бугуруслане.

«Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии», — сообщил глава города Дмитрий Дьяченко.

Мотивы злоумышленника на момент задержания оставались неизвестны. В управлении образования города отметили, что он вел себя неадекватно.

«Никто не пострадал, жизни и безопасности сотрудников и детей ничего не угрожает. Этого преступника задержали, увели в полицию. Воспитатель — молодец! Лия Наильевна Галеева остановила его, уговаривала его: „Давайте я вас закрою“. Он боялся чего-то», — добавили в ведомстве.

В СКР заявили, что нападавший причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. СМИ и Telegram-каналы писали, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

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