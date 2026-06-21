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21 июня 2026 в 11:18

Названы вероятные последствия для напавшего на детский лагерь в Туве

Адвокат Багатурия: напавшему на детский лагерь в Туве может грозить арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Напавшему на детский лагерь в Туве может грозить арест, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он также отметил, что мера ответственности мужчины будет зависеть от степени телесных повреждений, которые он нанес детям.

Мера ответственности будет зависеть от того, какие телесные повреждения он нанес детям — легкие, средней тяжести или тяжкие. Если у него в руках был предмет в качестве оружия, допустим, нож, металлическая труба или деревянная палка, можно говорить о том, что он покушался на убийство этих детей. Все зависит от квалификации, которую следственный комитет выберет, а разбираться с этим будет именно следственный комитет, потому что пострадавшими являются несовершеннолетние. Поэтому я не могу дать точного прогноза о том, сколько ему дадут. Но как минимум можно предположить, что его арестуют, потому что характер его правонарушения достаточно вызывающий и привел к общественному резонансу, — сказал Багатурия.

Ранее сообщилось, что в Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в корпусе находилось около 30 человек.

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