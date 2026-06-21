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21 июня 2026 в 10:31

Раскрыто, сколько детей пострадали от рук пьяного «гостя» в лагере Тувы

ТАСС: в Туве при нападении мужчины на лагерь пострадали 13 детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали 13 несовершеннолетних, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник рассказал, что всего в корпусе находилось около 30 человек.

В корпусе было около 30 человек. Пострадали, предварительно, 13 человек, — сказал собеседник.

Ночью 21 июня мужчина 2001 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию детского лагеря «Орленок». Он причинил телесные повреждения нескольким детям и повредил имущество. Сотрудники лагеря смогли обезвредить нарушителя до приезда правоохранителей и передали его полицейским. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина напал с мачете на людей в краснодарском МФЦ. Трагедия произошла в торговом центре West Mall. Нападавшего удалось задержать. Кроме того, беременная женщина оказалась в числе пострадавших при нападении мужчины на посетителей торгового центра в Краснодаре. Источник сообщил, что несовершеннолетних среди раненых нет, возраст пострадавших составил от 27 до 65 лет.

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