Последняя любовь Золотухина жестко «врезала» кинопродюсерам

Многие кинопродюсеры зарабатывают на известных именах, при этом игнорируют молодых талантливых исполнителей, выразила мнение в беседе с NEWS.ru последней любовью народного артиста РСФСР Валерия Золотухина актриса Ирина Линдт. Из-за этой тенденции, по ее мнению, начинающие артисты не имеют возможности проявить себя, хотя среди них есть и самородки уровня актера Иннокентия Смоктуновского.

У нас есть самородки, талантливые ребята. Но сейчас все решают деньги — продюсеры не хотят открывать новые имена. Чтобы молодое поколение себя проявило, нужно вложиться, помочь. Но нет [продюсеры этого не делают]. Очень просто взять известного актера и на нем зарабатывать, — отметила Линдт.

Она добавила, что многие образовательные учреждения пытаются решить эту проблему. Так, например, педагоги Московской театральной школы Олега Табакова ездят по регионам в поисках талантливых детей, которым нужна помощь в реализации.

Ирина Линдт была последней любовью народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. Их общий сын Иван стал артистом, уже снимается в кино. Сегодня 21 июня Золотухину исполнилось бы 85 лет. Он ушел из жизни в 2013 году от онкологии.

Ранее Линдт поделилась: Золотухин мечтал, чтобы один из его трех сыновей связал жизнь с актерской профессией. По словам Ирины, особые надежды артист возлагал на младшего ребенка Ивана, который с детства проявлял интерес к творчеству.