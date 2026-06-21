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21 июня 2026 в 15:01

«Заниматься воспитанием»: сенатор о нападении юноши на ТЦ в Краснодаре

Сенатор Гибатдинов: советские практики помогут воспитать в молодежи идеалы добра

Айрат Гибатдинов Айрат Гибатдинов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Советские практики помогут воспитать в молодежи идеалы добра и снизить риски трагедий, подобных нападению юноши на торговый центр в Краснодаре, заявил NEWS.ru cенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. Он отметил, что государственная политика должна быть направлена на укрепление в обществе ценностей взаимоуважения, сострадания и ответственности.

70 лет назад никому не могла даже в голову прийти мысль взять оружие и устроить массовое нападение — такого явления просто не существовало. Считаю, что во многом нам стоит обратиться и к лучшим практикам советского периода, когда книги, фильмы и мультфильмы несли мощную воспитательную функцию, учили дружбе, справедливости, уважению к старшим и элементарной эмпатии. Молодежь не должна оставаться один на один с агрессией, культом насилия и безразличия. Нужно вести профилактическую работу, заниматься воспитанием и поддержкой для того, чтобы снизить риски подобных трагедий в будущем, — убежден Гибатдинов.

Сенатор добавил, что произошедшая в Краснодаре трагедия снова заставляет задуматься, насколько современные подростки и молодежь подвержены деструктивному и зачастую агрессивному информационному влиянию. По его мнению, такой ситуации говорить только о мерах безопасности недостаточно, необходимо заниматься воспитанием и формированием правильных жизненных ориентиров.

Мы видим, что подобные трагедии уже давно стали серьезной проблемой для ряда западных стран, где случаи насилия среди молодежи происходят регулярно. Во многом это связано не только с отдельными личными проблемами подростков, но и с общей культурной средой, в которой нередко романтизируются агрессия, жестокость и культ силы. Когда насилие становится привычным элементом массовой культуры и информационного пространства, это неизбежно оказывает влияние на неокрепшую психику молодых людей, — резюмировал Гибатдинов.

Ранее сообщалось, что напавший с мачете на посетителей торгового центра West Mall проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Как уточнили в частной охранной организации «Асгард», сотрудники которой обеспечивают безопасность в ТЦ, оружие нападавший пронес в рюкзаке или в куртке.

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