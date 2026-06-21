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21 июня 2026 в 14:22

День Ивана Купалы в Гришино: яркие фото древнего славянского праздника

День Ивана Купалы в Грушино День Ивана Купалы в Грушино Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Крупнейший этнофестиваль «Купала» прошел с 18 по 21 июня в Верхневолжье Тверской области, возле деревни Гришино. Участники погрузились в славянскую культуру, посетили мастер-классы по народным ремеслам — гуслям, пляске и традиционной одежде.

На празднике выступили фольклористы, сказители и народный театр. Также участников ожидали народные танцы, молодецкие забавы, женские традиции и подготовка к Купальской ночи, в том числе плетение венков, сбор трав и обряды.

Организаторы фестиваля воссоздали Купальскую ночь по этнографическим материалам на основе работ современных ученых и исторических записей с XVIII по XX век. Праздник предполагал добычу живого огня, хороводы, народные игры, обряды весенне-летнего цикла и общий пир. Также женщины и мужчины на фестивале провели реконструкцию народной забавы — катания колеса.

В заключительный день на фестивале обсудили традиционную культуру и ее роль в современной жизни. Кроме того, участники приобщились к традициям на мастер-классах по вокалу, гуслям и шитью сарафана.

В то же время в Тульской области открылся масштабный независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята». На мероприятие съехались более тысячи зрителей со всей России, которых ждут более 130 концертов. 20 и 21 июня в кинопарке «Москино» проходит XI литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Одним из его хедлайнеров стала рок-группа «Калинов мост».

Самые яркие моменты этнофестиваля «Купала» — в галерее NEWS.ru.

День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Ивана Купалы в Грушино
День Ивана Купалы в Грушино
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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