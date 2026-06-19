В Тульской области стартовал фестиваль «Дикая Мята»

В Тульской области открылся масштабный независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята». Посетить мероприятие решили более тысячи зрителей со всей России — впереди их ждут более 130 концертов.

Я безумно рад видеть счастливые лица первых гостей, слышать слова благодарности и наблюдать, как слаженно работает команда фестиваля. Знаю, что нас ждут три замечательных и, согласно прогнозам, теплых и солнечных дня, — заявил продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Помимо музыки, посетителей порадуют спортивные турниры по пляжному футболу и волейболу с мастер‑классами от игроков тульских клубов, «народные» пресс‑конференции с артистами в шатре Epic и открытые дискуссии о спорте высоких достижений с участием тренеров и спортсменов. На территории будут работать восемь сцен, рестораны, детский сад, луна‑парк, бассейн, фотовыставка с ретроспективой фестиваля, маркеты с дизайнерской одеждой, зоны тест‑драйвов от HAVAL и лаунж‑зоны для отдыха.

Ранее сообщалось, что в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня пройдет XI литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», одним из хедлайнеров которого вновь станет рок-группа «Калинов мост». Авторами и основателями мероприятия стали режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.