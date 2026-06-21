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21 июня 2026 в 14:15

Две девочки выпали из окна, пока мать была в другой комнате

Две 10-летние девочки выпали из окна в Тверской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Две десятилетние девочки выпали из окна квартиры на втором этаже в Осташкове Тверской области, сообщает региональная прокуратура. Пострадавших экстренно доставили в больницу. Инцидент произошел вечером 20 июня.

Предположительно, девочки находились на подоконнике у открытого окна и облокотились на москитную сетку. В момент происшествия с ними находилась старшая сестра, мать была в другой комнате, — сказано в сообщении.

Осташковский межрайонный следственный отдел регионального управления Следственного комитета начал проверку по факту происшествия. По итогам этой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Межрайонная прокуратура также контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила, что мужчина выпал из движущегося поезда в Башкирии и погиб. Следственные органы установили, что причиной трагедии стало несоблюдение пассажиром правил безопасности. Инцидент произошел на 1565-м километре перегона Чишмы — Шингак-Куль Куйбышевской железной дороги.

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