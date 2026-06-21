Последняя любовь Золотухина рассказала, как почтила память в его юбилей Ирина Линдт проведет вечер в память о Валерии Золотухине в день его 85-летия

Актриса Ирина Линдт, которая была последней любовью актера Валерия Золотухина, рассказала NEWS.ru, что отправилась на его малую родину. Сегодня 21 июня в день 85-летия со дня рождения Золотухина, она проводит там вечер его памяти.

Я еду в Барнаул. Там в молодежном театре имени Золотухина будет творческий вечер [памяти]. После этого мы поедем на его малую родину (село Быстрый Исток Алтайского края. — NEWS.ru), где тоже проведем вечер памяти с друзьями и земляками, — сообщила артистка.

Валерий Золотухин умер в 2013-м году из-за осложнений, вызванных злокачественной опухолью головного мозга. Актриса Ирина Линдт была рядом с ним до последних часов жизни, но так и не стала ему супругой. Звезда фильма «Хозяин тайги» жил на две семьи и не уходил от жены Тамары, которая также боролась с тяжелым заболеванием.

Ирина родила от артиста сына. В 2016 году она открыла Культурный фонд Валерия Золотухина, который помогает талантливым детям освоить азы актерского мастерства.

У нас есть детский театральный центр «Премьер», где мы учим их актерству и главным постулатам профессии, которым всегда следовал Валерий Сергеевич. Он всегда говорил, что актерской профессией нужно заниматься только с полной самоотдачей, — резюмировала собеседница.

Ранее Линдт рассказала, что не позволила бы Валерию Золотухину уйти из семьи. По словам актрисы, жена Тамара нуждалась в нем из-за тяжелой болезни. По мнению Ирины, Золотухин нес ответственность за Тамару, поскольку у нее никого кроме него не было.