«Идеальное лето» сменят ливни? Погода в Москве, сколько будет градусов

Москву ждет новое похолодание на следующей неделе, прогнозируют синоптики. Какая погода пришла к 21 июня, когда похолодает, где сейчас рекорды холода и тепла?

Какая погода пришла в Москву к 21 июня

В Москву пришло «идеальное лето», пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«21 июня синоптическую ситуацию в столице сформирует гребень антициклона. На фоне повышенного атмосферного давления облаков в небе над регионом будет немного и обойдется без дождей, дневная температура воздуха на 1–2 градуса превысит климатическую норму. Температура воздуха — +23–25 градусов, по области — до плюс 26. Атмосферное давление будет слабо падать, но останется выше нормы. В понедельник днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью — +14–16, днем — +23–25 градусов», — прогнозирует Леус.

Где началось рекордное похолодание, дойдет ли до Москвы? Прогноз погоды на неделю

Леус отмечает, что в июне 2026 года на территории России сразу в нескольких регионах наблюдается рекордное похолодание.

«Только на европейской территории нашей страны с начала календарного лета зафиксировано уже шесть суточных рекордных минимума. 1 и 2 июня они отмечены в Луганске (+4,7 градуса), Мариуполе (+7,5) и в дагестанском селе Ахты (+5,4) а также в Черноморском (+9,4) и Приморско-Ахтарске (+10,3). А в ночь на субботу (20 июня) рекордный минимум обновлен в селе Реболы, что в Карелии: там столбик термометра опустился до +2,9 градусов, что на 0,7 градуса ниже рекорда 1978 года», — отмечает синоптик.

На новой неделе Москву также ждет сильное похолодание. Температура начнет падать во второй половине недели, прогнозируют синоптики. Ведущий специалист Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что к 25 июня дневная температура упадет на 5 градусов ниже климатической нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные и предутренние часы — +7–12, в дневное время посвежеет до +15–20, что на пять градусов ниже климатической нормы», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Специалисты Foreca прогнозируют, что 26–27 июня воздух в Москве не прогреется выше +17 градусов. Ожидаются небольшие осадки. Теплеть начнет только к концу месяца.

Аномальная жара в Европе: захватит ли Россию, что с погодой в Санкт-Петербурге?

СМИ сообщили, что Западную Европу в июне 2026 года вновь накрыла аномальная жара: в некоторых странах прогнозируются до +41 градуса. Во Франции в связи с этим запретили продажу алкоголя в местах скопления людей и перевели парки в режим круглосуточной работы.

В Италии в ближайшие дни ожидается жара +36–37 градусов. В Германии ожидают до 38 градусов. В стране объявлено общенациональное предупреждение в связи с жарой.

Однако до западной России европейская аномальная жара не доберется: Леус прогнозирует в Санкт-Петербурге новый атмосферный фронт и дожди.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Условия в Северной столице будет формировать холодный атмосферный фронт, приближающийся с запада. В течение дня он постепенно пересечет регион, вызывая облачную с прояснениями погоду и отмечаясь кратковременными дождями, местами с грозами. Температура воздуха в Петербурге — +25–27 градусов, в Ленобласти — до +28. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В понедельник местами кратковременный дождь, возможна гроза, ночью — +14–16, днем — +23–25 градусов», — прогнозирует Леус.

Тем не менее теплая погода не задержится. На картах «Яндекс.Погоды» можно видеть холодный фронт, который надвигается на европейскую территорию России с Северного Урала. Foreca прогнозирует, что к середине недели температура в Санкт-Петербурге упадет до +17 градусов днем (+14 ночью), пройдут небольшие дожди.

Как и в Москве, теплеть начнет только ближе к концу месяца: к 30 июня ожидается возвращение солнечной погоды и температура до +24 градусов.

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