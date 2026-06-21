Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 21 июня: продажа топлива закрыта

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о полном прекращении продажи топлива на полуострове. Какова ситуация с бензином и дизелем в Крыму и Севастополе 21 июня, что с электричеством, в чем причины?

Что с бензином и ДТ в Севастополе 21 июня

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о «задержке» поставок топлива в город.

«Важное сообщение для автомобилистов Севастополя. Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим мы вынуждены сегодня отменить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС „ТЭС“. На текущий момент заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб. О дальнейшей ситуации проинформирую», — объявил Развожаев в своем Telegram-канале.

О ситуации на заправках сети «АТАН» не сообщается. Вчера бензин и ДТ были доступны в свободной продаже на восьми АЗС в Севастополе и пригородах.

Кроме того, в Севастополе вводится график временных отключений света. Ночью произошло частичное отключение электроэнергии в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах Крыма.

«Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера филиала АО „СО ЕЭС“ Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии», — объявил Развожаев.

Какова ситуация с топливом в Крыму 21 июня

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что продажа топлива в Крыму полностью закрыта.

«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — заявил Аксенов в своем Telegram-канале.

Крым, Россия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему закрыли продажу топлива в Крыму, последствия атаки ВСУ

Ночью 21 июня беспилотники ВСУ атаковали Керчь и Керченскую переправу. По сообщению оперштаба Краснодарского края, под удар попал нефтяной терминал в поселке Чушка (порт Кавказ), а также паром «Панагия» и город Керчь. В результате атак погибли по крайней мере пять человек.

Керченская переправа была временно закрыта с 21 июня. Крымский мост не пострадал, в 10 часов по нему возобновилось движение автотранспорта. Военный эксперт Борис Рожин рассказал об атаке ВСУ на Севастополь.

«У нас ВСУ пытались прорваться к городу со стороны моря еще с вчерашнего вечера небольшими группами БПЛА, по несколько штук. В основном со стороны Балаклавы, Фиолента и парка Победы. Утром, видимо, что-то зацепило (либо подстанцию, либо линию ЛЭП), потому что в сети серьезно скакануло напряжение, а потом в некоторых районах города начались перебои с доступом к электроэнергии. На текущий момент доступность света — порядка 70% по городу. Месяца два назад была похожая история», — пишет Рожин.

При этом, по его словам, власти Крыма смогли решить вопрос с поврежденным мостом через Чонгар, который ведет на полуостров с севера.

«Пока чинят мост — рядом просто насыпают еще один. Бить по нему дронами бесполезно, так как там повреждения устранять не очень сложно. Плюс по спутникам наблюдается большое количество понтонов на всякий случай», — отмечает Рожин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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