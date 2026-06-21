В Россию пришло астрономическое лето

В России и других странах Северного полушария 21 июня в 11:24 по московскому времени наступило астрономическое лето, сообщили в пресс-службе Московского планетария агентству ТАСС. В этот момент Солнце оказалось на максимальном расстоянии от небесного экватора, направившись к Северному полюсу мира, что знаменует начало самого длинного светового дня в году.

В Москве продолжительность светового дня составит 17 часов 33 минуты и 34 секунды, а в Санкт-Петербурге этот показатель будет на полтора часа больше. В полдень из-за максимального подъема солнца объекты будут отбрасывать самую короткую тень за весь год.

Летнее солнцестояние — это день, когда Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом. Название отражает момент, когда светило будто бы останавливается на пике своего склонения, а затем начинает опускаться. В России астрономическое лето завершится 23 сентября, в день осеннего равноденствия.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву вернулось красное лето. По его словам, дневная температура достигнет +25 градусов, что является типичным показателем для июля.