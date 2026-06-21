Москвичам рассказали, когда в столицу вернется красное лето Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье потеплеет до 25 градусов

Настоящее красное лето вернется в Москву в воскресенье, 21 июня: днем температура поднимется до +25 градусов, что нормально для июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в столице будет ясная погода, без осадков. Температура ночью в городе будет варьироваться от +9 до +12 градусов, а в области — от +7 до +12 градусов.

В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, в Москву пожалует настоящее красное лето — индекс ультрафиолета достигнет восьми единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой «миллион на миллион», — поделился эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве 25 июня ожидается прохладная погода: температура поднимется лишь до 15–20 градусов тепла, что ниже климатической нормы. Сообщалось, что через регион пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются дожди и северный ветер. Ночью температура будет в районе +7–12 градусов.