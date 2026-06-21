Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 12:06

Москвичам рассказали, когда в столицу вернется красное лето

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье потеплеет до 25 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Настоящее красное лето вернется в Москву в воскресенье, 21 июня: днем температура поднимется до +25 градусов, что нормально для июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в столице будет ясная погода, без осадков. Температура ночью в городе будет варьироваться от +9 до +12 градусов, а в области — от +7 до +12 градусов.

В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, в Москву пожалует настоящее красное лето — индекс ультрафиолета достигнет восьми единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой «миллион на миллион», — поделился эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве 25 июня ожидается прохладная погода: температура поднимется лишь до 15–20 градусов тепла, что ниже климатической нормы. Сообщалось, что через регион пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются дожди и северный ветер. Ночью температура будет в районе +7–12 градусов.

Москва
Евгений Тишковец
синоптики
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты результаты массированного удара по Украине
Последняя любовь Золотухина рассказала, как почтила память в его юбилей
Российская авиация накрыла целый взвод ВСУ, отступавший из Красного Лимана
Лантратова помогла бойцу СВО с серьезным заболеванием и ранением
Володин раскрыл, как в России поддерживают медработников
В Россию пришло астрономическое лето
Россиянин выстрелил в лицо подростку из-за шума на улице
Ворвался в лагерь и устроил погром: неадекват избил детей в Туве, детали
Ушаков призвал Запад наблюдать за успехами ВС России на фронте
«Не выполняют цели»: депутат о планах Евросоюза ограничить въезд украинцев
Ушаков раскрыл, чего Россия ожидает от СВО
Турецкие отели пожаловались на отсутствие россиян в разгар лета
Последняя любовь Валерия Золотухина дала редкий комментарий о сыне от него
Жители Тувы попали в больницу после ужина в кафе
Четверо туристов застряли при восхождении на Эльбрус
Росстандарт утвердил новый ГОСТ для женской обуви
Стали известны новые детали о состоянии Ормузского пролива
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется красное лето
Мошенники начали играть на «патриотических чувствах» россиян
Футболист сборной Парагвая «прикарманил» себе часы судьи
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.