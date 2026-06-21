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21 июня 2026 в 14:32

Появились новые детали исчезновения вертолета в Приморье

«112»: вертолет Robinson в момент пропажи в Приморье проводил разведку

Фото: Alexander Legky/Global Look Press
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Вертолет Robinson, исчезнувший в Приморском крае, в момент пропажи проводил разведку, передает Telegram-канал «112». В материале сказано, что воздушное судно работало по договору с Авиалесоохраной. На борту вертолета находились пилот Екатерина и летчик-наблюдатель Николай.

Ранее сообщалось, что вертолет пропал в Тернейском районе Приморья, на борту были два человека — пилот и летчик-наблюдатель. Поиски воздушного судна продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Самолет разбился в районе города Свирска. Предварительно, члены экипажа успели катапультироваться. Очевидцы сообщили о спускавшихся на парашютах членах экипажа.

До этого в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился учебно-тренировочный самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Оба летчика, находившиеся на борту, погибли. Судно рухнуло на жилые дома в округе Мардан в тот момент, когда экипаж выполнял учебное задание.

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