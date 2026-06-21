Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 11: кто ушел 21 июня, конфликты

Сегодня, 21 июня, состоялся 11-й выпуск третьего сезона шоу «Сокровища императора». Какие испытания проходили участники, кто покинул проект?

Кто боролся за приз в 11-м выпуске шоу «Сокровища императора» сегодня, 21 июня

В 11-м выпуске гонку и борьбу уже почти за 11 млн рублей (фонд меняется из-за колебаний курса валют) продолжили гимнастки Арина и Дина Аверины (команда — голубые), исполнители Артем Качер и Миша Марвин (зеленые), актер Павел Деревянко вместе с супругой Зоей (оранжевые), блогеры Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук (розовые), артистка Екатерина Моргунова и ее двоюродная сестра Кристина Арушанова (фисташковые).

Певица Виктория Дайнеко с супругом Беркели Овезовым (желтые) покинули проект в прошлом, 10-м выпуске.

Что было в первый игровой день в 11-м выпуске шоу «Сокровища императора»

Стартовый капитал на 11-й выпуск для каждой пары составил 1785 юаней. Первый игровой день начался с путаницы и 3D-пазла. Участники, связанные красными веревками, должны были распутаться, добежать до стола, разбить мозаику соперников, а затем собрать свою. По правилам можно и нужно было «гадить» конкурентам:

розовые собрали первыми и разбили пазл фисташковых;

зеленые финишировали вторыми и разбили пазл оранжевых;

голубые и фисташковые также по очереди разбили многострадальный пазл оранжевых;

оранжевые сильно отстали, распутывались с помощью фисташковых, их пазл в итоге крушили все кому не лень. Временной штраф они не получили, но не могли выехать, пока не соберут конструкцию.

Екатерина Шкуро Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Затем розовые поехали на общественном транспорте и проспали свою остановку, пропустив вперед зеленых и голубых. На этой точке («Пагода») пары получали QR-код на такси. Зеленым достался «черепаший» водитель, собравший все светофоры. Между голубыми и фисташковыми вспыхнул мини-скандал: сестры Аверины перехватили такси, которое ехало к фисташковым. В итоге и голубые, и фисташковые умудрились уехать не в том направлении, потеряв уйму денег и времени.

Ферма («Царевны и лягушки»). За 50 минут участникам необходимо было собрать 100 лягушек, была опция «взять свиток»:

розовые решили не рисковать и отказались от свитка, но за 20 минут поймали всего три штуки — скользкие лягушки постоянно выпрыгивали из корзины;

зеленые проявили чудеса ловкости, собрав 60 штук за 15 минут, и ушли с точки первыми;

оранжевые вытянули свиток «Разделение» и подкинули усложнение (+120 лягушек) фисташковым;

фисташковые по пути на ферму умудрились попасть в переделку с китайской полицией, которая устроила им проверку паспортов. На ферму девушки приехали последними, обнаружили «сюрприз» в 120 лягушек от оранжевых, предсказуемо провалили задание и получили штраф 20 минут.

Стена. Зеленые приехали первыми к мистеру Чену, но остались без бонуса. Зато приехавшие третьими розовые снова вытянули конверт с бонусом (уже шестым по счету за проект).

Рынок (мандариновые чайники). Тонкая ручная работа — сделать 10 чайников из мандаринов (вычистить мякоть, проделать отверстия для носика и крышки). Оранжевые закончили первыми, но забыли приделать ручки. Им пришлось все переделывать, но лидерство они удержали.

Миша Марвин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дорога к промежуточному финишу. Письмо огорошило участников — до гонга ехать 105 км (цена поездки — 1800 юаней). У оранжевых практически не осталось денег, Зоя разрыдалась от бессилия, Павел Деревянко ее успокаивал. На трассе развернулась бешеная гонка таксистов, так как все пары сорвались с рынка почти одновременно.

Как прошел второй игровой день в 11-м выпуске шоу «Сокровища императора»

Второй игровой день начался с дорогой и долгой (250 км, три часа) поездки к памятнику бурлакам:

голубые приехали первыми, но из-за проезда по платной дороге у них кончились деньги. Таксист устроил скандал, вызвал полицию и в итоге отвез сестер вообще в другой город;

у розовых, фисташковых и зеленых посреди трассы просто разрядились аккумуляторы на электрокарах-такси — пришлось тратить время на зарядку.

Город Улонг (родина народов мяу). Пары выбирали одно из двух испытаний:

«Чань Ю». Забросить шарик на платформу четыре раза на четырех разных отметках. Оранжевые прибыли первыми и легко прошли миссию благодаря спокойствию Павла. У розовых Ирина Пинчук устроила панику на второй линии, из-за чего их обогнали фисташковые;

«Юй Мау Тсиу». Сделать 10 синхронных перекидываний двумя воланчиками одновременно. Выиграли зеленые.

Арка и бассейн (путь к финишу). Лидирующие оранжевые остались без гроша. До арки они шли пешком, потом уговорили водителя автобуса провезти их бесплатно, а на самой арке уломали местного жителя вызвать и оплатить им такси до бассейна (последние 10 км до финиша).

Какие конфликты были в 11-м выпуске сегодня, 21 июня

На чаепитии главной темой обсуждения стало суровое решение оранжевых на ферме. Зеленые в жесткой форме обвинили оранжевых в несправедливости и жестокости. По их мнению, подбрасывать штрафной свиток на 120 лягушек фисташковым, которые и так безнадежно шли последними и имели проблемы с полицией, — это «добивание» слабых. Зоя (из команды оранжевых) эмоционально защищалась, понимая, что они — главная мишень для «Черной кошки» от любой команды.

По итогам первого дня быстрее всех к гонгу приехали оранжевые. Они приняли решение вручить «Черную кошку» зеленым (в отместку за то, что они разбили их пазл на старте). Зеленые сильно расстроились. Позже за кулисами Зоя снова разрыдалась из-за стресса и прессинга со стороны зеленых, а Деревянко в очередной раз выступал в роли утешителя.

Павел Деревянко с женой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто покинул шоу «Сокровища императора» в 11-м выпуске сегодня, 21 июня

Второй игровой день превратился в логистический кошмар, где все решили исполнительность таксистов и наличие денег. Оранжевые, придя первыми, прошли в полуфинал, несмотря на пустой кошелек, розовые — вторыми, фисташковые — третьими, зеленые — четвертыми.

Проиграла и покинула шоу команда голубых — Дина и Арина Аверины. Из-за грандиозного скандала с таксистом, нехватки денег на платную дорогу, вызова полиции и поездки не в тот город сестры потеряли слишком много времени.

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