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21 июня 2026 в 15:06

«Нас лишили возможности»: главный тренер сборной Ирана пожаловался на ФИФА

Тренер Галеной: сборной Ирана не дали приехать заранее на игру ЧМ

Амир Галеной Амир Галеной Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сборной Ирана не дали заранее приехать на игру ЧМ-2026 с Бельгией, пожаловался на Международную федерацию футбола (ФИФА) наставник иранцев Амир Галеной. По его словам, которые приводит Globo Esporte, спортсмены прибыли в Лос-Анджелес в субботу, 20 июня, в то время как бельгийцы находятся в городе с пятницы, 19 июня.

Хотелось бы, чтобы нам позволили прилететь за две недели до первой игры, чтобы набрать оптимальные кондиции. Нас лишили этой возможности, — указал он.

Тренер назвал несправедливыми действующие в отношении сборной Ирана ограничения. Кроме того, Галеной заявил, что ФИФА обещала его команде организовать рейс из Мексики, но не сделала этого.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола отменила выделенную квоту на билеты для иранских болельщиков на три матча предстоящего чемпионата мира. Каждая из 48 национальных федераций — участниц турнира имеет право получить и распределить 8% мест на стадионах, что составляет несколько тысяч билетов на каждую игру.

До этого ФИФА приняла решение запретить использование вувузел на матчах чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Ограничение вводится в связи с громким звуком, создаваемым этими инструментами.

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