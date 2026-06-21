Стало известно, кто задержал вооруженного юношу в краснодарском ТЦ

Участник СВО по имени Александр, награжденный орденом Мужества, рассказал подробности задержания вооруженного юноши в торговом центре Краснодара, пишет Telegram-канал Kub Mash. Также военнослужащий оказал помощь одному из пострадавших по приезда медиков.

Как пишет источник, когда семья поднималась на второй этаж, прогремел взрыв. Военнослужащий отправил беременную супругу и ребенка в магазин, а сам направился к источнику шума. В игровой зоне он заметил мужчину с ножом, который разлил горючую жидкость и устроил поджог. Александр немедленно бросился к нему, повалил на землю, связал руки ремнем и вывел на улицу.

Задержанного передали очевидцам, чтобы они не дали ему сбежать. Сам боец начать оказывать первую помощь раненому охраннику торгового центра. После пережитого стресса беременную жену военнослужащего доставили в больницу. После осмотра врачи сообщили, что угрозы для здоровья матери и будущего ребенка нет.

Ранее сообщалось, что у молодого человека при себе могло быть восемь ножей и пять самодельных взрывных устройств. Он зашел в здание через ресторан с рюкзаком и заказал еду. После подозреваемый проследовал в туалет в общем зале. Там молодой человек переоделся, достал колото-режущий предмет и начал бросаться на людей.