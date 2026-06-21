Армия России разнесла пункты управления украинскими БПЛА

Расчеты авиационных бомб ФАБ и ракет Х-39 Вооруженных сил России ударили по пунктам управления беспилотниками украинской армии в Харьковской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, объекты были успешно поражены в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка.

По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39, — говорится в сообщении.

До этого российские войска поразили важные энергообъекты в Киевской, Сумской, Черниговской областях и ДНР. Удары были нанесены с помощью беспилотников «Гербера». В российском военном ведомстве подчеркнули, что все атакованные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 483 беспилотных летательных аппарата Украины. Также военные ликвидировали восемь управляемых авиабомб.