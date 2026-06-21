На похоронах самого дорогого художника в мире присутствовало два человека

На похоронах самого дорогого художника в мире присутствовало два человека Британского художника Хокни проводили в последний путь два человека

На похоронах известного британского художника Дэвида Хокни присутствовали лишь два человека: друг Жан-Пьер Гонсалвес де Лима и его внучатый племянник Ричард Хокни, пишет Metro. По информации газеты, покойный настаивал на проведении закрытой церемонии прощания.

Дэвид ясно выразил желание, чтобы на его похоронах присутствовали только они, — сказано в сообщении.

Хокни родился 9 июля 1937 года в Брэдфорде. В 1963 году он переехал в Лос-Анджелес. Хокни стал заметным представителем поп-арта и заслужил статус одного из влиятельнейших мастеров XX века. Совместно с физиком Чарльзом Фалько разработал тезис о влиянии оптических приборов на реалистическую технику изображения в классическом европейском искусстве. В 2018 году его картина «Бассейн с двумя фигурами» была продана за рекордные $90 млн (6,4 млрд рублей), что сделало автора самым дорогим художником в мире.

Ранее сообщалось, что Хокни умер в возрасте 88 лет в своем доме в Лондоне. Он не дожил до дня рождения буквально месяц. Причины смерти Хокни не раскрывались.