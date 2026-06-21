Обвиняемому в убийстве соседки из-за котенка Бармалея могут скостить срок Адвокат Лунев: обвиняемый в убийстве женщины из-за кота может сесть на три года

В действиях ставропольца, обвиняемого в убийстве соседки из-за котенка, усматривается состав преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказал NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Наказание составляет от шести до 15 лет лишения свободы. Однако если мужчина соберет ряд положительных характеристик от сослуживцев, соседей и коллег по работе, то он может рассчитывать на смягчение приговора, уточнил юрист.

Если у женщины имеются родственники, то они будут признаны потерпевшей стороной. Чтобы получить более мягкое итоговое наказание, обвиняемый может возместить финансовый ущерб, причиненный данным преступлением близким и наследникам соседки. Это будет играть положительную роль, — отметил Лунев.

При этом он подчеркнул, что суд будет оценивать все доказательства, представленные сторонами защиты и обвинения, чтобы принять окончательное решение. Адвокат не исключил, что при самом удачном стечении обстоятельств — примирении с потерпевшей стороной, возмещении ущерба, раскаянии и наличии положительных характеристик — мужчина получит минимальный срок и освободится досрочно, отбыв три-четыре года в заключении.

Трагедия произошла 9 июня в городе Новоалександровске Ставропольского края. По версии следствия, у 43-летнего мужчины пропал котенок Бармалей, который незадолго до этого забежал на соседний участок. 67-летняя соседка призналась, что отравила животное. Разъяренный владелец котенка перелез через забор, напал на женщину и задушил ее веревкой.