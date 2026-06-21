Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 15:27

Обвиняемому в убийстве соседки из-за котенка Бармалея могут скостить срок

Адвокат Лунев: обвиняемый в убийстве женщины из-за кота может сесть на три года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В действиях ставропольца, обвиняемого в убийстве соседки из-за котенка, усматривается состав преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказал NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Наказание составляет от шести до 15 лет лишения свободы. Однако если мужчина соберет ряд положительных характеристик от сослуживцев, соседей и коллег по работе, то он может рассчитывать на смягчение приговора, уточнил юрист.

Если у женщины имеются родственники, то они будут признаны потерпевшей стороной. Чтобы получить более мягкое итоговое наказание, обвиняемый может возместить финансовый ущерб, причиненный данным преступлением близким и наследникам соседки. Это будет играть положительную роль, — отметил Лунев.

При этом он подчеркнул, что суд будет оценивать все доказательства, представленные сторонами защиты и обвинения, чтобы принять окончательное решение. Адвокат не исключил, что при самом удачном стечении обстоятельств — примирении с потерпевшей стороной, возмещении ущерба, раскаянии и наличии положительных характеристик — мужчина получит минимальный срок и освободится досрочно, отбыв три-четыре года в заключении.

Трагедия произошла 9 июня в городе Новоалександровске Ставропольского края. По версии следствия, у 43-летнего мужчины пропал котенок Бармалей, который незадолго до этого забежал на соседний участок. 67-летняя соседка призналась, что отравила животное. Разъяренный владелец котенка перелез через забор, напал на женщину и задушил ее веревкой.

Общество
Ставропольский край
убийства
пенсионеры
коты
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали автобус в Запорожской области
СК возбудил уголовное дело после гибели людей на Керченском полуострове
Осколки беспилотника повредили рейсовый автобус
Подросток утонул в Каспийском море
Мужчина получил контузию при атаке ВСУ на частный дом
Эксперт допустил причастность западных спецслужб к пропаже Усольцевых
Обвиняемому в убийстве соседки из-за котенка Бармалея могут скостить срок
«Превратили нас в мишени»: на лидеров ЕС обрушились из-за России
На похоронах самого дорогого художника в мире присутствовало два человека
Лантратова раскрыла детали после атаки украинских БПЛА на Крым
Пять детей попали в больницу после ДТП в Ингушетии
Акула устроила «воздушное шоу» во Владивостоке
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Россиянин открыл огонь по прохожим из дробовика
«Нас лишили возможности»: главный тренер сборной Ирана пожаловался на ФИФА
В России предложили ввести жесткий лимит на бумажную работу для врачей
«Заниматься воспитанием»: сенатор о нападении юноши на ТЦ в Краснодаре
Переговоры США и Ирана начались в Швейцарии
Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 11: кто ушел 21 июня, конфликты
«Унижения и буллинг»: министр иностранных дел Украины обиделся на поляков
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.