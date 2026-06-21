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21 июня 2026 в 15:40

Подросток утонул в Каспийском море

В Дагестане 14-летний подросток утонул в Каспийском море

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Подросток утонул в Каспийском море в дагестанском Дербенте, передает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. По данным ведомства, сигнал поступил в 11:25 по московскому времени. Спустя около 20 минут тело 14-летнего подростка было обнаружено и извлечено из воды совместно с очевидцами.

К сожалению, спасти его не удалось. По уточненным данным, погибший — 14-летний подросток, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по республике сообщила, что спасатели обнаружили тело подростка, которого унесло течением во время купания в Карачаево-Черкесии. Погибшего нашли на реке Марухе в двух километрах от места происшествия, вблизи станицы Кардоникской.

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