Осколки беспилотника повредили рейсовый автобус

На трассе Р-280 при выезде из села Кирпичное осколками сбитого украинского дрона был поврежден рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Мелитополь — Кирпичное — Фруктовое», сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате падения обломков у транспортного средства зафиксированы повреждения боковой части кузова и полностью выбито остекление. В момент происшествия внутри салона находились только водитель и два пассажира.

Благо пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — добавил глава региона.

Ранее Балицкий информировал, что в ряде районов Запорожской области произошло кратковременное отключение электроснабжения на фоне атак ВСУ. По его словам, восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки.

До этого начались работы по восстановлению основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» в условиях временного локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси охарактеризовал начало ремонта линии как важный шаг к обеспечению ядерной безопасности.