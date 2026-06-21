Криминалист объяснил, как не попасть в сексуальное рабство в странах Азии Адвокат Харламов: поездки с непроверенными гидами за рубежом смертельно опасны

Во время заграничного путешествия необходимо пользоваться услугами проверенных фирм и гидов, в противном случае последствия могут быть печальными, сообщил NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов. По его словам, туры, организованные сомнительными людьми, смертельно опасны, особенно для женщин.

Если вы отправляетесь в путешествие на свой страх и риск с гидами, не имеющими никакого отношения к вашему отелю, то будьте готовы к тому, что вас могут похитить, продать в сексуальное рабство или на органы, — сказал Харламов.

По его словам, россиянки, не только одинокие, должны понимать, что в чужой стране свой менталитет и свои привычки. Во время отдыха за рубежом, например в Азии, лучше не выходить за территорию пляжа и отеля, добавил Харламов.

Ранее стало известно, что ветеринарного врача из города Артема, которая ранее пропала в Таиланде, нашли и вернули в Россию. После прибытия на Пхукет женщина отделилась от основной группы туристов и поселилась отдельно. Злоумышленники похитили женщину и получили доступ к ее банковским счетам. Сейчас она находится в специализированной клинике в РФ.